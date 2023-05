Avropa İttifaqı ölkələrində istehlak kreditlərinin faizi 3-5 faizdən yüksək deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusilə İngiltərə, Almaniya, Fransa və digər ölkələrdə insanlara 3-5 faizlə kreditlər verilir. Lakin qonşu ölkələrdə o cümlədən Azərbaycanda kredit faizləri yüksəkdir. İstehlak kreditlərinin faizi 15-25 arasında dəyişir. Bəs Azərbaycanda istehlak kreditlərinin faizi azaldıla bilərmi?

Ətraflı "Xəzər xəbər"in hazırladığı sujetdə:

