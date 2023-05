Məhkəmə eksperti şəhadətnaməsinin verilməsi qaydası təsdiqləndi

Məhkəmə eksperti şəhadətnaməsinin verilməsi qaydası təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

Bu Qayda məhkəmə ekspertizası idarələrinin ekspertlərinə, habelə özəl məhkəmə ekspertlərinə məhkəmə eksperti şəhadətnaməsinin verilməsi qaydasını müəyyən edir.

Şəhadətnamə tabeliyində olan məhkəmə ekspertizası idarələrinin ekspertlərinə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi , özəl məhkəmə ekspertlərinə isə Azərbaycan Respub- likasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən verilir.

