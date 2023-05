Sinan Oğan: “Biz Qarabağı yox, Kandili dəstəkləməli idik?”

“Biz Qarabağı yox, Kandili dəstəkləməli idik?”

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “ATA İttifaqı”ndan Türkiyə prezidentliyinə keçmiş namizəd Sinan Oğan Antalyada çıxışı zamanı deyib.



O bildirib ki, Qarabağ, Zəngəzur dəhlizini görməzdən gələnlərin yanında ola bilməzdi: “Zəngəzur dəhlizinin tarixi əhəmiyyəti çox böyükdür. Amma Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CHP) bunu görməzdən gəlir. İnanmaq mümkün deyil”.



S.Oğan vurğulayıb ki, “Millət İttifaqı”ndan prezidentliyə namizəd Kemal Kılıçdaroğlunun ikinci tura keçməsinin əsas səbəbi məhz “ATA İttifaqı” olub: “Əks halda “Cümhur İttifaqı, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan çoxdan qalib gəlmişdi”.

