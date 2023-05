Tanınmış aparıcı Lalə Azərtaş “Heydər Əliyev ili”nə həsr olunmuş xüsusi qrant müsabiqəsinin qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial media hesabında məlumat verib.

Aparıcı sədri olduğu “Cəmiyyətin və Medianın İnkişafı” ictimai birliyi “Heydər Əliyevin siyasi irsinin təbliği” layihəsinə görə iştirak etdiyi sözügedən müsabiqədə 15 min manat pul mükafatına layiq görülüb.

