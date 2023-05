Mbappenin xəyalı gerçək olur - Pulsuz transfer

Kilian Mbappe PSJ ilə 2024-cü il mövsümünün sonunda başa çatacaq müqaviləsini yeniləmək istəmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mbappe müqaviləni yeniləyəcəyi təqdirdə sədaqət bonusu olaraq klubdan 100 milyon avroya yaxın mükafat alacaq. Maddi mükafatlara baxmayaraq, Mbappenin klubdan ayrılmaq barədə qərar verdiyi irəli sürülür. Fransa mediasının məlumatına görə, Mbappe “Real Madrid”ə keçmək istəyir. Tərəflər arasında birbaşa danışıq olmasa da, vasitəçilər vasitəsiyə razılıq olduğu irəli sürülür.

Bildirilir ki, “Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres ulduz oyunçunu pulsuz heyətə cəlb etməyin planlarını qurur. Məlumata görə, “Real Madrid” “Mançester Siti”nin futbolçusu Erlinq Holandı da transfer etməkdə maraqlıdır Lakin ilk hədəfin Mbappe olduğu bildirilir. Buna səbəb klubun Mbappeni pulsuz trafer etmək imkanın olmasıdır. Qeyd edək ki, Real Madrid” daha əvvəl Mbappeni transfer etməyə çalışsa da, oyunçu PSJ ilə müqaviləni yeniləməyi seçmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.