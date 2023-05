Dilarə Əliyeva kövrəldi - "Davam etmək güc və səbr istəyir" / VİDEO

Əməkdar artist Dilarə Əliyevanın sosial şəbəkələrdə yayılan görüntüsü hər kəsi kövrəldib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bir neçə ay əvvəl həyat yoldaşı Oqtay Əliyevi faciəvi şəkildə itirən sənətçinin fan səhifəsi onun kədərləndiyi anları paylaşıb.

Fonda isə D. Əliyevanın “Söhbət var” verilişində səsləndirdiyi bu sözlər yer alıb:

““Toparlanmaq, özünə gəlmək, qaldığın yerdən davam etmək güc və səbr istəyir. Faciə insan həyatının ayrılmaz hissəsidir. Qisməti yaşamaq, barışmaq nə qədər çətin olsa da, onu dərk etmək, özünə gəlmək, güc toplamaq və mahiyyətinə varmaq zaman istəyir”.

