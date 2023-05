Keçmiş futbolçu Məsut Özilin yeni hökümətdə Gənclər və İdman naziri olacağı gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrin Türkiyə seqmentində məlumatlar paylaşılır.

Qeyd edək ki, Məsut Özil Ərdoğan tərəfdarıdır və hətta onu dəstəklədiyinə görə karyerasına son qoymuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.