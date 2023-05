Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin iclası keçiriləcək.

Metbuat.az yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, hökumət köhnə tərkibdə sonuncu dəfə toplanır.

İclas Ankara vaxtı ilə saat 15.30-da başlayacaq. Görüşün gündəliyi açıqlanmayıb.

