Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "Qalatasaray”ı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan Tvitter hesabında bununla bağlı paylaşım edib.

Türkiyə Prezidenti paylaşımında Super Liqanın 2022-2023 mövsümünün çempionu “Qalatasaray”ı, azarkeşlərini və bütün "Qalatasaray" camiəsini ürəkdən təbrik etdiyini yazıb.

