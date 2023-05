Razi Əliyevanı döyən Ziyanın görüntüsü yayıldı - FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, model Razi Əliyeva sevgilisi tərəfindən döyüldüyünü bildirib.

Metbuat.az Bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, bloger Aysel Şükürlü hadisə ilə bağlı yeni faktlar açıqlayıb.

O, R.Əliyevanı döyən Ziya Hüseynzadənin əməlləri haqqında danışıb:



“Oğlanın 2 uşağı var, əkizdir deyəsən. İndi səhifəsini gizli edib qorxusundan. Polislər bunu axtarır, o isə gizlənib. Gül kimi yoldaşın da var. Sifətini görmədim, amma normal insana oxşayır. “Kukla” kimi uşaqları da var. Öz uşaqlarını atmısan, gedib başqa qıza maşın alırsan. Yaxşı kişisənsə, get öz yoldaşına, uşaqlarına al da...”



A.Şükürlü, Ziya Hüseynzadənin daha əvvəl qanun pozuntusu etdiyini də iddia edib:

“Bu insanın həyat tərzi-kim olduğu, indiyə qədər etdiyi murdarlıqlar, banklardan etdiyi oğurluqlar haqqında elə şeylər yazırlar ki. Bütün “story”lərimə də baxır. Onu biləsən ki, tutulacaqsan, ay Ziya!”

