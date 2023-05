Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna lideri Vladimir Zelenskinin Türkiyəyə səfəri gündəmdədir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, prezidentlərin ayrı-ayrı vaxtlarda səfəri gündəmə gəlib. Putinin Prezident seçilən Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iyunun 3-də keçiriləcək andiçmə mərasimdə iştirakı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov Putinin Ərdoğanın Ərdoğanın andiçmə mərasimində iştirakını istisna etməmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.