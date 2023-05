Heydər Əliyev Sarayın sabiq baş rejissoru, Prezident təqaüdçüsü, əməkdar mədəniyyət işçisi Gülçöhrə Şəfiyevanın ayağı amputasiya olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Hacı Nuran məlumat yayıb.

O qeyd edib ki, Şəfiyeva şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir.

