Xalq artisti Brilliant Dadaşova və həyat yoldaşı Ədalət Hacıyev evliliklərinin 35-ci ilini qeyd edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu özək gün üçün yaxınları və sənət dostlarının yer aldığı məclis təşkil edib.

Qonaqlar sırasında isə Xalq artisti Röya Ayxan, stilist Elnur Həsənov və başqaları yer alıb.

Röya Ayxan məclisdə B. Dadaşova və həyat yoldaşının rəqs etdiyi görüntüləri paylaşıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

