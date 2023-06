"Ziya Razinin telefonundan çılpaq şəkillərini götürüb şantaj edib" - VİDEO

2017-ci ildə Azərbaycan gözəli seçilən model Razi Əliyevanın sevgilisi Ziya Hüseynzadə tərəfindən bir il işgəncələrə və şiddətə məruz qalması ölkə gündəmini silkələyib. Cütlük arasında baş verən qalmaqallı olaya aktrisa Pərvin Abıyeva münasibət bildirib.

Metbuat.az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, sənətçi sosial şəbəkə hesabında canlı yayım açaraq Ziyanın Raziyə dəfələrlə əl qaldıraraq şiddətli şəkildə döyməsi faktını pisləyib.

“Bu bir il ərzində Ziya Razinin telefonundan götürdüyü çılpaq şəkillərlə, videolarla və bir-birinə atdığı fotolarla başlayıb şantaj etməyə. Razidə "cəhənnəm olsun" deyib, Ziyanın yanından qaçıb gedir. Burada “Biri vardı, biri yoxdur” söhbəti yoxdur. Son bir ildir ki, Razini heç görmüsünüz? Razi bundan əvvəl Ziyanın evli olduğunu bilməyib.

Bir həftədir bilib ki, Ziya ailəlidir. Bunu biləndən sonra Razi ondan qaçıb. Bundan sonra Ziya Razinin anasının qapısına gəlsə də, qız deyir ki, bizim bir yerdə olmağımız artıq mümkün deyil. Oğlan da acığa düşüb, qızın foto və videolarını sosial şəbəkələrdə yayır. Mən Razi ilə çörək kəsmişəm. Biz yaxın rəfiqə olmamışıq. Razinin xətrini çox istəyirəm.

Özü ilə birgə Razini Amsterdama aparıb. Orada restoranların birində xoşaqəlməz şeylər edir. Gizlincə elə çəkir ki, guya bunu edən Razidir. Sabah da qız bundan ayrılsa, onun haqqında əlində şantaj etmək üçün material olsun. Ayıb deyil? Guya indi nə oldu? Özünü biabır etdin, şəklin ortalığa çıxdı. Özünlə bərabər ailən də biabır oldu. Guya Raziyə nə oldu ki?

Raziyə başımla cavabdehəm. O qız həyatı boyu narkotik vasitələrinin yanına belə yaxınlaşmayıb. İnsanı döymək, əsarətdə saxlamaq, vuraraq göm-göy etmək, üzünü-gözünü dağıtmağa sənə kim haqq verib? Kiminsə dünyaya gətirdiyi övladın; sən necə belə döyə bilərsən? Kimi bu qədər döysələr, anasını və özünü şantaj etsələr qaçıb gedər də.

Heç xəbəriniz var yaşadıqlarına görə bu dəqiqə Razi hansı ruh halında və vəziyyətdədir? Ziya bütün günü Razini döyüb, küncə qoyub. Qızın sifəti “it günündə”dir. Bunlardan sonra Razi ictimaiyyət arasına neçə çıxmalı idi ki? Bütün günü sual verirdiniz ki, Razi niyə şəkil paylaşmır? Bax? buna görə o fotolarını yayımlamırdı.

Burada heç bir xəyanətdən söhbət getmir. Razi heç zaman ictimaiyyət və cəmiyyət içində özünü əxlaqsız, tərbiyəsiz, hörmətsiz, səviyyəsiz kimi apamayıb”.

Pərvinin sözlərinə görə, bir neçə il əvvəl Razinin ad gününə avtomobil alan Ziya bu hadisələrdən sonra nəqliyyat vasitəsini geri istəyir:

“Ziya özün də bilirsən ki, Razi necə bir qızdır... Marka geyinən, xarici ölkələri gəzən qızdır. Necə və nə cür edir, əcəb edir, özü bilər. Fakt odur ki, sən bu qızı tanıyanda belə tanımısan. Bu qızın əynində “Chanel”, “Dior” və s. olub.

Əgər bu qızdan istədiyini istəyirsənsə, ona da verməlisən. Avtomobil hədiyyə almısan, indi də onu geri istəyirsən. İki il qızın başına oyun açmısan və evə qapatmısan. Bir dəfə dalaşdılar, qız avtomobili keçirdi oğlanın adına və dedi ki, “Qırıl, uzaq dur məndən”. Oğlan getdi-gəldi yalvardı, özünü öldürdu ki, yenidən keçirdi avtomobili qızın adına.

O gün də yazıb ki, gətir avtomobili qaytar. Allah kəssin sənin verdiyin maşını. Verib, dərdindən ölən. Pul xərcləmək istəmirsiniz, gedib kasıb qız sevin. Sən Razi ilə sevgili olanda bilmirdin ki, gəlib deyəcək ki, ayda mənim bu qədər xərcim var”.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.