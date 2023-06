Xaçmazda bir ailənin 4 üzvünü it dişlədi

Xaçmazda 4 nəfər küçədə itlərin hücumuna məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, TƏBİB-in tabeliyindəki Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından verilən məlumata görə, Xaçmaz rayon Qaraçay-Cek kənd sakinlərinin küçə itlərinin hücumuna məruz qalması nəticəsində 4 nəfər (3-ü qadın, 1-i kişi) xəsarət alıb. Həmin şəxslər TƏBİB-in tabeliyindəki Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili Tibbi Yardım bölməsinə təxliyə edilib.

Onlara dərhal zəruri tibb yardım göstərilib, quduzluq əleyhinə peyvənd vurulub. Həmin şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

