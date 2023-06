Xəzər TV-də yayımlanan “Ata ocağı” serialı bu il final edir.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, 6 sezondur yayımlanan layihənin bu gün sonuncu səhnələri çəkiləcək.

Psixoloji dram janrında olan ekran işi 2017-ci ildən yayımlanırdı. Serial həftəiçi 5 gün ekrana gəlirdi.

