Xalq artisti Aygün Kazımova Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aygün Kazımova uşaqlıq fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb.

Xalq artisti paylaşımına "Əziz uşaqlar və qəlbində o uşağı hələ də qoruyub saxlayanlar, bayramınız mübarək!" sözlərini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.