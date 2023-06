Cəliləbadda 14 yaşlı məktəbli itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, Cəlilabad rayon Suluçeşmə kənd sakini, 2009-cu il təvəllüdlü Pünhan Ceyhun oğlu Quliyev mayın 30-da yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Evdən çıxarkən əynində ağ köynək, əlində çanta olduğu bildirilir.

Onu görən şəxslərdən DİN-in 102 xidmətinə və ya ərazi üzrə polis orqanlarına məlumat vermələri xahiş olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.