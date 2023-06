Uşaq pulu məsələsi hazırda ayrıca müzakirə olunmur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Anar Kərimov deyib.

Onun sözlərinə görə, uşaq pulu məsələləsinə ünvanlı olaraq baxırıq:

"Bu gün 615 min uşaq müavinət alır".

