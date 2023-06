İranın Bakıdakı Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat İran seqmentində yayılıb. Qeyd edilib ki, Mərkəzin fəaliyyətini dayandırmasına səbəb iki ölkə arasında yaşanan son gərginlikdir.

"MOUZE"nin diplomatik mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə isə İranın Bakıdakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri arzuolunmaz şəxs elan edilərək ölkədən çıxarıldıqdan sonra bu postu ləğv edilib.

