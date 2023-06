Türkiyənin İranla sərhəd qapısı Esenderədə bir qrup şəxslə Gömrük Mühafizəsi əməkdaşları arasında dava düşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, davanın görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb.



Hadisəyə səbəb bəzi vətəndaşların gömrük rüsumları ilə bağlı etirazları olub.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

