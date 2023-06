"Dəyərli qardaşım Azərbaycan Prezidentinə “xoş gəldin!” deyir, təşəkkür edirəm".

Metbuat.az bildirir ki, bunu Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan səlahiyyətlərinin icrasına başlama mərasimində bildirib.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan mərasimə qatılan Özbəkistan, Venesuela, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti, Qazaxıstan, Qırğızıstan və digər dövlət başçılarına, Pakistan Baş naziri və NATO Baş katibinə də xüsusi təşəkkür edib: “Mərasimə qatılan hər kəsə xüsusi təşəkkür edirəm”.

