Türkiyənin yeni müdafiə naziri Yaşar Gülər kimdir? - DOSYE

Türkiyə prezidenti R.T. Ərdoğanın açıqladığı Nazirlər Kabinetinin yeni heyətində Müdafiə Naziri postunda Yaşar Gülər yer alıb.

Metbuat.az Yaşar Gülərin dosyesini təqdim edir:

Yaşar Gülər 1954-cü il 1 yanvarda Türkiyənin bölgəsində anadan olub. 1972-ci ildə Türkiyə Quru Qoşunları Hərbi Məktəbində təhsil almağa başlayıb. 1974-cü ildə akademiyanı bitirərək hərbi karyerasını qurmağa yönəlib. İlk olaraq, Türkiyə Quru Qoşunlarında xidmətə daxil olub. Yaşar Gülər 10 il ərzində müxtəlif piyada və rabitə birliklərində xidmət etmiş, sonra onlardan birinin komandirliyinə yüksəlmişdir. 1986-cı ildə o, Türkiyənin Hərbi Ordu Kollecini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək heyət zabiti rütbəsini alıb.

Yaşar Gülər 2001-ci ildə briqada generalı, 10-cu Piyada Briqadasının komandanı, həmçinin Baş Qərargahın Planlaşdırma və Koordinasiya şöbəsinin rəisi vəzifəsinə yüksəlmişdir. 2005-ci ildə diviziya generalı rütbəsinə layiq görülmüşdür.

2016–2017-ci illərdə general rütbəsinə yüksəlib. Yaşar Gülər 2016-cı il iyulun 26-da Türkiyə Jandarma qüvvələrinin komandanı təyin edildi. 2017–2018-ci illərdə quru qoşunları komandanı vəzifəsini icra etmişdir.

Yaşar Gülər əslən Bayburtdandır. Demet Güler ilə evlidir və bir övladı, iki nəvəsi var. İngilis dilində sərbəst danışır.

