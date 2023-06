Əliağa Vahidin qəzəli üstündə kütləvi dava - 2 nəfər bıçaqlandı

Masazır qəsəbəsində kütləvi dava düşüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Əliağa Vahid küçəsində baş verib.

Mübahisə kafedə Əliağa Vahidin qəzəlinə görə yaranıb. Qəzəli səhv deyən şəxslə 2 nəfər arasında yaranan mübahisə davaya çevrilib. Dava zamanı 1986-ci il təvəllüdlü İbrahimli Xəqani Nizami oğlu və onun dostu 1981-ci il təvəllü Məhərrəmov Şahin Vahid oğlu bıçaqlanıb. Onları Xəyal adlı şəxsin bıçaqladığı iddia olunur. Yaralılar ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə, X.İbrahimlinin vəziyyəti daha ağırdır.

Faktla bağlı Abşeron Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

