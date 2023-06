Ulduz futbolçu Ballak mərhum oğlunun sevgilisi ilə görüşür - FOTO

2021-ci ildə Almaniya millisinin keçmiş kapitanı, "Bavariya" və "Çelsi"nin keçmiş yarımmüdafiəçisi Mixael Ballakın həyatında faciə baş verib.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, idmançının 18 yaşlı oğlu Emilio dörd təkərli velosipedlə (kvadrosikl) idarəetməni itirərək dünyasını dəyişib. Nəqliyyat yuxarıdan kiçik Ballakın üzərinə düşüb, həkimlər onu xilas edə bilməyiblər. Bütün bunlar Mayklın Portuqaliyadakı villasının yaxınlığında baş verib, o, üç oğlunu ailəvi barbekü üçün yığıbmış.

Məlumdur ki, Bundestimin keçmiş kapitanı oğlunun ölümündən çox üzülüb - məsələn, o, kömək üçün psixiatrlara müraciət edib. Oğul Ballakın uşaqlıqdan dostluq etdiyi model Sofiya Şnayderman da həmin an çox narahat olub.

Emilionun itkisi Şnaydermanı ata Ballak ilə yaxınlaşdırıb. Əvvəlcə “Bild”in əməkdaşının diqqətini Berlin ətrafında gəzən cütlük çəkib və hətta onların öpüşməsini lentə alıb.

Sonra Mixael və Sofiya (yaş fərqi – 24-dür) birlikdə İsveçrədə “Art Bazel” sənət sərgisini ziyarət ediblər. Cütlük münasibətlərini reklam etdirməyib, amma həqiqətən görüşdüklərini təsdiqləyiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.