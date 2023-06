Dünyaca məşhur rəssam Pablo Pikassonun “Qadın büstü” əsəri 3,4 milyon avroya satılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, əsər Almaniyanın Köln şəhərində keçirilən hərracda alınıb. Əsərin dəyəri isə 1,5-2,5 milyon avro arasında olub.

Qeyd edək ki, Pablo Pikasso bu tablonu 1971-ci ildə çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.