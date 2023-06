Hollandiyanın “Fortuna Sittard” klubundan ayrılan türkiyəli futbolçu Burak Yılmaz mətbuat konfransı keçirərək futbolçu karyerasını bitirdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu karyerasını başa vuran Burak Yılmaz karyerası və gələcəyi ilə bağlı bunları deyib:

"Hamınızın bildiyi kimi, dünyanın ən böyük oyunçularından biri Zlatan İbrahimoviç stadionda ağlayaraq, əl yelləyərək vidalaşdı. Mən də belə vidalaşmaq istədim, amma alınmadı. Bu gün karyeramı bitirdiyimi bildirmək istəyirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.