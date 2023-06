Limfaların təmizlənməsi üçün ucuz resept

Limfanın effektiv təmizlənməsi və toksinlərin sürətlə çıxarılması üçün fiziki məşqlər istifadə olunur.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, çox ucuz bir vasitə ilə limfanı çox narahat etmədən təmizləyə bilərsiniz.

Limfanı biyan və aktivləşdirilmiş kömürlə təmizləyərkən (mütəxəssislərin rəyləri bunu təsdiqləyir), patogenlər bədəndən aktiv şəkildə çıxarılır.

Qurudulmuş biyan kökünün infuziyası və ya həlimi limfa axınını stimullaşdırır, aktivləşdirilmiş kömür bağırsaqlardan toksinləri çıxarır, onların limfa sisteminə daxil olmasının qarşısını alır.

Biyan kökü və aktivləşdirilmiş kömürlə təmizləmə:

Bir çoxları üçün biyan və aktivləşdirilmiş kömür ilə təmizləmə ciddi xəstəliklərdən tez sağalmağa kömək edir. Bu prosedur bütün bədənə faydalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.