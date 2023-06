Argentina millisinin futbolçusu Lionel Messinin ABŞ-ın "İnter Mayami" komandasına keçidi rəsmiləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Messi bu haqda özü açıqlama verib:



““Barselona”ya qayıtmıram, “İnter Mayami”yə keçirəm”.

Qeyd edək ki, müqavilə 2025-ci ilin yayına kimi nəzərdə tutulub. O, klubda hər ilinə 50 milyon avro maaş alacaq.

Xatırladaq ki, “İnter Mayami” klubunun sahibi əfsanəvi futbolçu Devid Bekhemdir.

