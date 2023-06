Konfrans Liqasında 2022/2023 mövsümünün final oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlledici matçda İtaliya "Fiorentina"sı İngiltərə "Vest Hem"i ilə üz-üzə gəlib. Çexiyanın paytaxtı Praqadakı "Eden Arena"da keçirilən görüş "Vest Hem"in 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

