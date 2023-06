Azərbaycanın Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələrinin Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında quraşdırılan sərhəd-buraxılış məntəqəsindən yeni görüntülər yayılıb.

Metbuat.a “Caliber”ə istinadən xəbər verir ki, kadrlardan görünür ki, Qarabağda yaşayan ermənilər qeydiyyat pəncərəsi qarşısında növbəyə dayanıblar.

