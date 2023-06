Dünya ulduzu Türkiyəyə gedir - Transferi özü "açıqladı"

Mövsümü çempion kimi başa vuran "Qalatasaray" dərhal transfer işlərinə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" "Atletiko Madrid"in futbolçusu Joao Felikslə razılıq əldə edib. İddialara görə, "Qalatasaray" "Atletiko Madrid"lə də detalları razılaşdırıb. Joao Feliksin icarə əsasında Türkiyə klubuna keçəcəyi irəli sürülür. Məlumata görə, Joao Felikslə bağlı xəbərlər futbolçunun "Qalatasaray"ı sosial mediada izləməyə başlamasından sonra dərc edilib.

Qeyd edək ki, Joao Feliks ötən mövsüm icarə əsasında “Çelsi”də forma geyinib. 23 yaşlı hücumçu Premyer Liqada 16 oyunda 4 qol vurub.

