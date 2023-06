İslam təqviminə əsasən, qarşıdan Qurban bayramı gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bazarda qurbanlıq qoyunların qiymətləri müxtəlifdir. Qurbanlıq qoyunlar həm diri çəkidə, həm də təmiz ət çəkisi ilə təklif edilir.

Mal əti 14 manat, quzu əti 18 manata təklif edilir.

