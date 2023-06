Taksi sürücülərinin NƏZƏRİNƏ: Qaydalar dəyişilir, iyunun 12-də...

Azərbaycanda taksi fəaliyyəti, sərnişindaşıma və yükdaşıma ilə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisə “Avtomobil nəqliyyatı haqqında”, “Yol hərəkəti haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında” qanunlara və Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər layihəsi daxil olub.

Dəyişiklik layihələri parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iyunun 12-də keçiriləcək iclasında müzakirə olunacaq.

Qanunlara və Məcəlləyə dəyişikliklərlə taksi fəaliyyəti, sərnişindaşıma və yükdaşıma ilə bağlı yeni qaydalar müəyyən ediləcək.

