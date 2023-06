Rusiya sülhməramlı kontingenti tərəfindən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri üçün daşınan hərbi yüklərin mühafizəsi davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, təqdim edilən videogörüntüdə sülhməramlıların ZTR-82A zirehli texnikasının müşayiəti ilə Xankəndi-Kərkicahan-Xəlfəli yolu ilə ermənilərin 4 ədəd yük "KamAZ"ı, 1 ədəd çən olan "KamAZ"ı və 1 ədəd "UAZ"ın hərəkəti aydın görünür.

Hərbi kolonla ermənilərin döyüş mövqelərinə təminat daşındığı icra edilir.

