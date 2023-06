“Bakı Metropoliteni” QSC-nin işçilərinin maaşları 15 % artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, artım qurumun Müşahidə Şurasının sədri, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevin imzaladığı protokola və səhmdar cəmiyyətinin sədri Zaur Hüseynovun imzaladığı qərara əsasən baş tutub.

Qərar metroda çalışan 5 000-ə yaxın əməkdaşın hamısına şamil edilib.

Qərar mayda imzalansa da, artımlar bu ilin əvvəlindən nəzərə alınıb.

