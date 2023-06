Ali təhsil müəssisələrində dövlət imtahanı ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, növbəti təhsil ilindən tələblərin 70 faizi dövlət imtahanı verməyəcək. Bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin Aparat rəhbərinin müavini Yaqub Piriyev deyib. O bildirib ki, 2023-2024-cü il tədris ilində bir qrup ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr dövlət imtahanı verməyəcək. Ətraflı Xəzər tv-nin sujetində:

