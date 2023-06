Xalq artisti Brilliant Dadaşova podiuma çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, siması olduğu brendin təqdimatında yer alıb.

Sənətçi 180 min manatlıq brilyant dəstlə öncə podiuma çıxıb, daha sonra isə səhnədə performans göstərib.

