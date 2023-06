Sabirabad rayon sakininin meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1975-ci il təvəllüdlü Həsənov Cəmaləddin Əli oğlunun meyiti Əsədli kəndində yaşadığı evin həyətindəki tövlədə asılı vəziyyətdə aşkarlanıb.

Onun intihar etdiyi ehtimal edilir.

Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

