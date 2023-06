Bu bürclər "tələyə" düşə bilərlər - XƏBƏRDARLIQ

Onlar çox diqqətli olmalıdırlar, çünki hər hansı bir söz və ya hərəkət onlara qarşı istifadə edilə bilər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar iki bürclə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu iki bürcün həyatında düşmənlər aktivləşə və yeniləri də əlavə edilə bilər.

Əkizlər

Ən pis düşmən qoyun dərisindəki dostdur. Ətrafınıza daha yaxından baxın, çünki sevdikləriniz arasında sizə heç yaxşılıq arzu etməyən biri var. Çox güman ki, bu adam sizə qarşı çox qısqancdır, ona görə də təkərləriniz altına bir odun qoymağa çalışır.

Əlbəttə ki, bunu başa düşdükdən sonra narahat olacaqsınız, çünki ona güvənirdiniz. Ancaq bunu nə qədər tez etsəniz, sizin üçün bir o qədər yaxşı olar. Problemləriniz olan zəhərli insanlardan qurtulun. Sonra həyat sizin üçün asanlaşacaq.

Balıq

Balıqlar başqalarından faydalanmağa öyrəşmiş bir bürcdür. Yəqin ki, ətrafınız artıq sizin nəyə qadir olduğunuzu anlayıb. Bu münasibət heç kimin xoşuna gəlməyəcək, ona görə də sizə eyni şəkildə cavab verə bilərlər.

Bu, mütləq bir növ geniş miqyaslı quraşdırma olmayacaq, ancaq bunu həyatınızın qalan hissəsi üçün xatırlayacaqsınız. Bunu təcrübə kimi qəbul edin və səhvlər üzərində işləyin ki, onları bir daha təkrarlamayasınız.

Bundan əlavə, səhv etdiyinizi başa düşsəniz, bağışlanma diləməkdən çəkinməyin. Və daha çox yaxşılıq et, onlar bumeranq kimi sənə qayıdacaqlar.

