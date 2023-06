Rusiya ordusunun polkovniki Denis Buyanov və baş leytenantı Nikita Sosnovski Ukraynada məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna ordusu belə məlumat verib. Bildirilir ki, döyüşlər zamanı həmçinin qondarma Donetsk Respublikasının 110-cu mühafizəçilər motoatıcı briqadasının komandiri Sergey Arqunov da zərərsizləşdirilib.

Ukrayna ordusunun məlumatına görə, rusların müharibədə canlı qüvvə itkiləri 216 mini keçib.

