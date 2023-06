Rusiyanın Xantı-Mansiysk Muxtar Vilayətinin yerli deputatı Aleksandr Kolodiçin meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, deputatın meyiti Yeni Moskvada aşkarlanıb. Onun bədənində ölümə səbəb olan zorakılıq izləri müəyyən edilib. Deputatın həyat yoldaşı isə bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qətldə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.

