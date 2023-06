Ölən qadın dəfn mərasimində dirildi - FOTO

Ekvadorda dəfn edilməyə aparılan qadın dirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial mediada məlumat paylaşılıb. Bildirilir ki, özünə gələn qadın tabuta vuraraq, yaşadığını bildirib. Ardınca o, öldüyünü elan edən eyni dövlət xəstəxanasına yerləşdirilib. Məlumata görə, qadın 5 saat tabutda qalandan sonra dirilib. Qadının oğlu bildirilib ki, xəstəxana ona qadının öldüyünü təsdiq edən sənədləri də təqdim edibmiş. Yenidən xəstəxanaya yerləşdirilən qadının yavaş-yavaş həyat əlamətləri göstərdiyi deyilir.

Ekvadorun Səhiyyə Nazirliyi hadisəni araşdırmaq üçün komitə yaratdığını və Montoyanın müalicəsinə nəzarət ediləcəyini açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.