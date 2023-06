Dünyca məşhur ABŞ aktyoru Treat Uilyams avtomobil qəzasında həyatını itirib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə xarici mediada məlumat yer alıb. 71 yaşlı aktyor motosikletin avtomobillə toqquşması nəticəsində vəfat edib.

Qeyd edək ki, aktyor “Saç”, “Niyə yalan danışım?”, “Kişi klubu”, “Şəhərin şahzadəsi” və s. filmləri ilə tanınırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.