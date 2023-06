Xəbər verdiyimiz kimi, magistraturaya II cəhd imtahanının nəticələri açıqlanıb.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, imtahanda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçən 17 705 bakalavrdan 408 nəfəri imtahana gəlməyib. İmtahan qaydalarını pozduğu üçün 2 nəfərin nəticələri ləğv olunub.

İmtahanda ən yüksək nəticə toplanılması mümkün olan 100 baldan 99 bal olub.

Qeyd edək ki, fevralın 19-da keçirilən I cəhd imtahanında bir nəfər maksimum bal toplamışdı.



