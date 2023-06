Azərbaycanda bu il benzinin istehsalı 48%-dək artıb

Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyəri 1759,4 milyon manat olmaqla, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 25,4 faiz artıb.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, neft məhsullarının istehsalında neft koksunun istehsalı 73,3%, sürtkü yağlarının istehsalı 52,6%, avtomobil benzininin istehsalı 47,6%, qazoylların (dizel yanacağının) istehsalı 36,4 % artıb.

Məlumata görə, hesabat dövründə neft bitumu istehsalı 38,7%, mazut istehsalı isə 94,6% azalıb.

Xatırladaq ki, Azərbaycanda neft, təməli 1953-cü ildə qoyulmuş Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda emal edilir. Zavod respublikanın neft məhsullarına olan tələbatını tam ödəyir. Hazırda NEZ-də yenidənqurma və modernləşdirmə işləri aparılır.

Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı dinamikası:

