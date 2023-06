Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı 15 iyun – Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı paylaşım edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə tviterdə yazıb.

“Qardaş Azərbaycanın 15 iyun Milli Qurtuluş Günü mübarək olsun”, - o bildirib.

