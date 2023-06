Ötən gün keçirilən "Son zəng" tədbirlərinin birində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Belə ki, məktəblərdən birində tədbir zamanı alovla müşayiət olunan partlayış meydana gəlib.

Hadisəyə helium qazı doldurulmuş şarların səbəb olduğu bildirilir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

