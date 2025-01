Futbol üzrə İspaniya Superkubokunun qalibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlledici oyunda "Real Madrid" və "Barselona" komandaları qarşılaşıb. Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçirilən görüş Kataloniya təmsilçisinin 5:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Bununla da "Barselona" tarixində 15-ci dəfə İspaniya Superkubokun qalibi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.