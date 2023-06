Sumqayıt Dövlət Universitetin (SDU) kollektivinə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ali təhsil müəssisəsinin Kimya və onun tədrisi metodikası kafedrasının dosenti Kamal Orucov dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, SDU-nun Elmi hissəsinin müdiri dosent Samir Orucovun atasıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.